В Кайбицком районе представлен новый руководитель ОМВД России

Республика
15 августа 2025  13:49

Министр внутренних дел Татарстана Дамир Сатретдинов представил личному составу нового начальника ОМВД по Кайбицкому району. На эту должность назначен майор полиции Альберт Шафиев, имеющий многолетний опыт работы в районных органах внутренних дел.

Как отметил министр, профессиональный путь Шафиева в органах внутренних дел начался в 2007 году с должности участкового уполномоченного. За годы службы он прошел все ступени карьерной лестницы, последние годы занимая пост заместителя начальника районного отдела полиции.

Сатретдинов выразил уверенность, что глубокое знание оперативной обстановки и коллектива позволит новому руководителю эффективно решать стоящие перед подразделением задачи. В церемонии представления нового начальника ОМВД приняли участие представители районной администрации и правоохранительных органов.

