В Кайбицком районе представлен новый руководитель ОМВД России

Министр внутренних дел Татарстана Дамир Сатретдинов представил личному составу нового начальника ОМВД по Кайбицкому району. На эту должность назначен майор полиции Альберт Шафиев, имеющий многолетний опыт работы в районных органах внутренних дел.

Как отметил министр, профессиональный путь Шафиева в органах внутренних дел начался в 2007 году с должности участкового уполномоченного. За годы службы он прошел все ступени карьерной лестницы, последние годы занимая пост заместителя начальника районного отдела полиции.

Сатретдинов выразил уверенность, что глубокое знание оперативной обстановки и коллектива позволит новому руководителю эффективно решать стоящие перед подразделением задачи. В церемонии представления нового начальника ОМВД приняли участие представители районной администрации и правоохранительных органов.