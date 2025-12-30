«Росспиртпром» получил разрешение на покупку «Татспиртпрома»

news_top_970_100
Республика
30 декабря 2025  14:12
Автор:
Владислав Косолапкин

Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку по приобретению компанией «Росспиртпром» 100% акций татарстанского «Татспиртпрома». Официальное юридическое соглашение о продаже было подписано 30 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба татарстанской компании.

Переговоры велись в течение года, а цена сделки, по данным сторон, определена на основе независимой оценки и соответствует рыночной.

После завершения объединения обе компании сохранятся как отдельные юридические лица и продолжат работать по своей основной специализации. При этом их головные офисы планируется разместить в Казани.

news_right_column_240_400
Новости
Хирурги РКБ восстановили орбиту глаза жителю Татарстана с помощью реберного хряща
Федеральные трассы в Татарстане защитят от снега 7 км заборов и 336 единиц техники
Синтезатор мечты: мэр Казани подарил особенному ребенку музыкальный инструмент
В Татарстане предлагают вывести газовые колонки из квартир ради безопасности
Татарстанские хирурги восстановили глазницу пациента с помощью его ребра
«Росспиртпром» получил разрешение на покупку «Татспиртпрома»
Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин исполнил новогодние мечты детей из Казани
Археологи нашли новое историческое поселение рядом со Свияжском