РТ рассчитывает получить около 300 млрд рублей федеральной поддержки до 2028 года

В ближайшие три года бюджет Республики Татарстан будет существенно пополнен за счет межбюджетных трансфертов из федеральной казны. Как следует из закона о бюджете республики на 2026–2028 годы, общий объем поступлений превысит 290 млрд рублей.

Наибольший объем федеральных средств запланирован на 2028 год — 103,5 млрд рублей. Основную долю традиционно составят субсидии, которые оцениваются в 90 млрд рублей. Еще 9,6 млрд рублей поступят в виде субвенций, около 3,9 млрд рублей — в формате иных межбюджетных трансфертов.

В 2027 году республика рассчитывает получить 95 млрд рублей федеральной помощи. Из них 81,8 млрд рублей придется на субсидии, 9,2 млрд рублей — на субвенции, 4 млрд рублей — на иные трансферты.

В 2026 году объем поступлений прогнозируется на уровне 92,9 млрд рублей. В структуре доходов — 79,9 млрд рублей субсидий, 9,1 млрд рублей субвенций и 3,9 млрд рублей иных трансфертов. Дополнительно ожидаются средства из федеральных фондов.

В Минфине Татарстана отмечают, что все соглашения с федеральными органами власти о предоставлении средств на трехлетний период уже заключены.