РТ вошла в пятерку лидеров России по продажам новых автомобилей в 2025 году

Республика Татарстан заняла четвертое место в рейтинге российских регионов по объёмам реализации новых автомобилей по итогам 2025 года. Такие данные привёл в своём Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Изображение сгенерировано ИИ

Доля рынка республики составила 4,7%, что совпадает с показателем Краснодарского края, который также расположился на четвёртой строчке рейтинга.

Традиционными лидерами авторынка остаются столичный регион и Санкт-Петербург. Первое место уверенно удерживает Москва с долей в 12,9% от общероссийских продаж. На второй позиции находится Московская область (7,3%), а тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 5,9%.

Среди соседних с Татарстаном регионов также отмечен высокий спрос. Самарская область заняла шестое место (3,5%), а Республика Башкортостан и Нижегородская область разделили седьмую позицию, каждая с долей рынка в 2,9%.