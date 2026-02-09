РТ вошла в пятерку российских регионов по установке самозапретов на кредиты в январе

Республика
9 февраля 2026  11:25

Жители Республики Татарстан в январе 2026 года инициировали 36,1 тысячи самозапретов на оформление новых займов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые приводит ТАСС, этот показатель вывел регион на пятое место в общероссийском рейтинге.

Опередили Татарстан по числу ограничений Москва (90,9 тыс.), Московская область (56,8 тыс.), Санкт-Петербург (45,7 тыс.) и Республика Башкортостан (37,2 тыс.).

В декабре 2025 года республика также демонстрировала высокую активность по данному направлению, заняв пятое место по количеству самозапретов, установленных через многофункциональные центры (МФЦ).

В целом по России в январе было зафиксировано 1,02 миллиона самозапретов, что на 30,7% меньше, чем в декабре предыдущего года (1,48 млн). Основная часть ограничений была установлена гражданами дистанционно — через портал «Госуслуги».

