РТ вышла на второе место в общероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатле»

Республика вышла на второе место во всероссийской акции по сбору макулатуры, организованной в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». По данным Минэкологии РТ, жители региона сдали на переработку 80,2 тонны бумажных отходов, уступив только Башкортостану.

Особенно активно в акции участвовали образовательные учреждения. Воспитанники альметьевского детсада «Голбакча» собрали 3 тонны макулатуры, а их коллеги из Нижнекамска – 2,7 тонны.

Акция проходит в обновленном формате – присоединиться можно в любое время через официальный сайт проекта. Организаторы отмечают, что за пять лет существования «БумБатла» в нем поучаствовали почти 9 миллионов россиян, собравших более 305 тысяч тонн макулатуры.

Итоги текущего сезона подведут в марте 2026 года. Проект продолжает набирать популярность, способствуя формированию экологической культуры и сокращению бумажных отходов.