РТ вышла на второе место в общероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатле»

news_top_970_100
Республика
8 августа 2025  09:06

Республика вышла на второе место во всероссийской акции по сбору макулатуры, организованной в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». По данным Минэкологии РТ, жители региона сдали на переработку 80,2 тонны бумажных отходов, уступив только Башкортостану.

Особенно активно в акции участвовали образовательные учреждения. Воспитанники альметьевского детсада «Голбакча» собрали 3 тонны макулатуры, а их коллеги из Нижнекамска – 2,7 тонны.

Акция проходит в обновленном формате – присоединиться можно в любое время через официальный сайт проекта. Организаторы отмечают, что за пять лет существования «БумБатла» в нем поучаствовали почти 9 миллионов россиян, собравших более 305 тысяч тонн макулатуры.

Итоги текущего сезона подведут в марте 2026 года. Проект продолжает набирать популярность, способствуя формированию экологической культуры и сокращению бумажных отходов.

news_right_column_240_400
Новости
Главные причины ДТП - выезд на встречную полосу и пьяные за рулем
Главные причины ДТП - выезд на встречную полосу и пьяные за рулем
Татарстан присоединится ко Всероссийскому агродиктанту
Так ли нужны шумозащитные экраны на Кировской дамбе?
В столице РТ пройдет «День казанского спорта»
Чем живет «Сад рыбака»?
Чем живет «Сад рыбака»?
В Казани стартовал проект брендирования строительных площадок
РТ вышла на второе место в общероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатле»
В Татарстане провели очистку лесов от старой древесины