«Рубин»-2005: как клуб замер в шаге от второй бронзы

19 ноября 2005 года завершился четырнадцатый по счету сезон чемпионата России по футболу. Для «Рубина» он стал третьим в клубной истории, проведенным в элите.

После сенсационной бронзы-2003 казанцы провалили турнир следующего года, однако в 2005-м вновь заставили говорить о себе как о грозе фаворитов. Погружаемся в события двадцатилетней давности, когда команда Бердыева имела шансы попасть в Лигу чемпионов, но осталась на 4-м месте в турнирной таблице.

Фото: Фарит Муратов

Зимняя перестройка состава

Десятое место в чемпионате-2004 и провальное выступление в квалификации Кубка УЕФА - далеко не те результаты, которые ждал Татарстан от футбольного флагмана республики накануне миллениума своей столицы. Тем не менее в Казани продолжили сотрудничество с тренерским штабом Курбана Бердыева, а в команде провели серьезную зачистку состава: за зиму клуб покинули 17 футболистов. Так, расстались с легионерами, фамилии которых едва ли сейчас вспомнит широкий круг читателей, ибо своей блеклой игрой они не оставили яркого следа - Абделкарим Кисси, Рихард Досталек, Радослав Булич, Алоизиу, Седрик Руссель, Адам Петроуш. На всех эта компания забила от силы пять мячей в чемпионате страны.

Покинул «Рубин» свободным агентом центральный защитник Иржи Новотны. Пожалуй, это один из немногих представителей чешского десанта в Казани середины нулевых, который приехал в Россию не заколачивать валюту, а играть и быть эффективным. Любопытно, что защитник играл потом на родине до 44 лет, а в начале двадцатых возобновил карьеру в местном полулюбительском чемпионате.

Ушли из казанского клуба основной вратарь Сергей Козко и защитник Роман Шаронов. В 2018-м в интервью «КВ» Козко лаконично ответил о причинах трансфера: «На тот момент были определенные обстоятельства, по которым ушел в «Москву». Однако для «Рубина» тем самым обострился вратарский вопрос - в обойме остались лишь не самый стабильный Павел Харчик да 17-летний Нукри Ревишвили. Усиление подоспело из «Ростова» - за 200 тысяч евро удалось подписать 29-летнего Александра Колинько. Опытный вратарь, один из творцов сенсационного выхода сборной Латвии на Евро-2004, останется в Казани на несколько сезонов в ранге первого номера и отыграет более 80 матчей.

В Казани вновь активно поработали на зарубежном рынке. Самым дорогим приобретением стал 24-летний форвард Дамани Ральф, ставший на тот момент вторым представителем Ямайки в истории РФПЛ. Форвард здорово проявил себя в «Чикаго», забил 25 мячей в 61 игре и на тот момент воспринимался подписанием с перспективой выгодной перепродажи. В опорную зону был подписан норвежец Йорген Ялланд (500 тысяч евро), в оборону - 23-летний грузинский защитник Лаша Салуквадзе (200 тысяч). В статусе свободного агента в Казань вернулся Рустем Хузин, а из-за океана в Россию перебрался форвард Игорь Симутенков. Общий поток новичков в клуб составил 16 человек.

«Возможности коллектива больше, чем в 2003-м»

В отличие от большинства претендентов на призовую тройку, у «Рубина» по весне не было распыления на несколько фронтов. Так, ЦСКА помимо чемпионата играл в плей-офф Кубка УЕФА и Кубка России. На последний всерьез нацелился и петербургский «Зенит».

Чемпионат страны стартовал 12 марта, а днем позже «Рубин» так и не сумел взломать оборону «Сатурна» в Раменском, 0:0. В следующем туре последовал разгром в «Лужниках» от «Спартака» (0:3), где один из своих 12 мячей в России забил Фернандо Кавенаги - самый дорогой трансфер в истории российского футбола на тот момент. Всего за пять туров казанцы одержали две победы и припарковались на девятой строчке.

Оценивая этот отрезок чемпионата, Курбан Бердыев сетовал на качество весенних полей в России. Наставник констатировал, что техничные Алехандро Домингес и Дамани Ральф не могут в полной мере проявить себя на плохом газоне. Подкосила казанцев и травма опорника Макбета Сибайя, которого наигрывали в предсезонку в паре с Ялландом. Да и сам норвежец пал жертвой лимита на легионеров - на тот момент действовала система «6+5», однако легионерами не считались те иностранцы, кто отыграл более 10 матчей за сборную. В 2005-м этой фишкой активно пользовалось московское «Динамо», не выставив однажды ни одного россиянина в стартовом составе.

- Если сравнивать «Рубин» бронзового сезона 2003 года и нынешний состав, то сейчас возможности коллектива даже побольше, - считал весной Бердыев.

Надежды специалиста на восстановление полей оправдались - команда не проигрывала с 9-го по 19-й тур, завершив первый круг на третьем месте. От лидировавшего «Локомотива» «Рубин» тогда отделяли семь очков, от лигочемпионской второй строчки - три. За первую половину чемпионата команде удалось обыграть и ЦСКА, действующего обладателя Кубка УЕФА (1:0), и главного преследователя «Зенит» (1:0). Однако команда Бердыева в стиле Робин Гуда дарила очки аутсайдерам, играя вничью с «Ростовом» и «Тереком».

Три ничьи аукнулись в конце сезона

Второй круг «Рубин» начал с четырех подряд домашних матчей, причем в трех встречах команда играла с прямыми конкурентами за место в тройке - «Спартаком», «Москвой» и «Локомотивом». К матчу с красно-белыми казанцы подошли без ключевых лидеров атаки - Алехандро Домингеса и Владимира Байрамова, оба получили повреждения туром ранее в игре с «Сатурном» (0:0). Отсутствие вариативности в атаке обернулось тремя ничьими подряд, причем в двух встречах «Рубин» не забил. Зато в 19-м туре с «Локомотивом» бомбардиры предстали во всей красе, оформив по голу: казанцы прихлопнули на тот момент лидера чемпионата со счетом 3:1. Но, как показала история, именно три ничьи в июле стоили команде места в топ-3.

Да, по ходу осени команда Бердыева проиграла «Динамо» (1:3), которое болталось в середине, а в 26-м туре обидно уступила ЦСКА (1:2), однако и конкуренты сенсационно теряли очки. На финишной прямой «Рубин» одержал три победы подряд над «Крыльями» (2:1), «Зенитом» (1:0) и «Торпедо» (5:1), однако перед последним туром отставал от третьего места на четыре очка. Те самые, которые команда недобрала в начале сезона и летом.

Завершила дружина Бердыева чемпионат веселой игрой в Ярославле: к 30-й минуте казанцы проигрывали 0:3, а во втором тайме бросились отыгрываться - хватило на два гола. Итог - четвертое место в турнирной таблице, пять очков отставания от третьей строчки. Чемпионом в тот год стал ЦСКА, а «Спартак» обогнал в борьбе за серебро «Локомотив» лишь по дополнительным показателям - оба клуба набрали по 56 очков.

Лучшим бомбардиром «Рубина» по итогам сезона стал Томаш Чижек с семью голами, который сразу же перешел в «Москву». По шесть мячей забили Владимир Байрамов и Алехандро Домингес. Последний в тот год окончательно адаптировался к российскому чемпионату.

Игроки не скрывали разочарования, что были очень близки к месту в призовой тройке, однако успеху помешали обидные осечки в играх с соперниками из подвала таблицы. Единственное, что подсластило горькую пилюлю, - вторая в истории «Рубина» путевка в еврокубки: летом 2006 года команде предстояло отправиться во второй квалификационный раунд Кубка УЕФА.

