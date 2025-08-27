«Рубин» нацелился на форварда «Эльче»

«Рубин» проявляет интерес к 27-летнему нападающему «Эльче» Мураду Эль-Гезуани, утверждает испанское издание As. По данным СМИ, казанский клуб предложил за переход форварда 2 млн евро при рыночной стоимости в 1,4 млн. Сам Эль-Гезуани настроен покинуть «Эльче» ввиду серьёзной конкуренции в атакующей линии. За два матча Ла Лиги сезона 2025/26 форвард провёл на поле всего 25 минут и не отличился результативными действиями.

Марокканский нападающий выступает за «Эльче» с 2020 года с перерывами на аренды. За клуб он провёл 80 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и дважды ассистировал партнёрам. В сезоне 2024/25 форвард стал лучшим бомбардиром команды с девятью голами и помог выйти в Ла Лигу.