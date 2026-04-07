«Рубин» планирует превратить «Нефтехимик» в свой фарм-клуб

news_top_970_100
Спорт
7 апреля 2026  13:30
Автор:
Эдгар Витковский

«Рубин» и «Нефтехимик» близки к слиянию, утверждает Metaratings. По данным портала, вопрос объединения решён на 90%, у нижнекамского клуба будет сохранён бренд, однако трансформация затронет тренерский штаб и состав игроков. Команду Первой лиги возглавит Гёкдениз Карадениз, работавший ранее в «Рубине-2», а в спортивный блок будут введены управленцы из «Рубина». В перспективе «Нефтехимик» будет выполнять роль площадки для обкатки игроков из казанской молодёжки, учитывая потенциальное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«Нефтехимик» существует с 1991 года. Лучшим результатом в истории нижнекамцев остаётся пятое место в ФНЛ в сезоне 2019/20, а также семикратное участие в 1/16 финала Кубка России.

news_right_column_240_400
Новости
