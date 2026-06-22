«Рубин» подписал 18-летнего полузащитника

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Спорт
22 июня 2026  17:29
Автор:
Эдгар Витковский

18-летний атакующий полузащитник Даниил Ерёменко перешёл в систему «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба. По данным Transfermarkt, сумма компенсации за игрока составила 12 тысяч евро. Полузащитник – сын экс-игрока «Рубина» Алексея Ерёменко. За свою карьеру футболист успел пройти подготовку в академиях финских и итальянских клубов, «Химок», а в академию ЦСКА он перешёл в сентябре 2025 года из итальянского «Рома Сити». В активе полузащитника 11 матчей за молодёжку ЦСКА, один гол и две результативные передачи.

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