«Рубин» подписал контракт с Антоном Швецом

«Рубин» объявил о заключении контракта с 32-летним опорным полузащитником Антоном Швецом. Игрок присоединился к казанцам в статусе свободного агента, его соглашение будет действовать до окончания сезона 2025/26. Последние восемь лет полузащитник защищал цвета «Ахмата». На его счету 187 матчей за клуб из Грозного, забил 12 голов и пять раз ассистировал партнёрам.

Самым результативным сезоном в карьере игрока стал 2022/23, когда он забил два гола и отдал две передачи. В марте 2018 года Швец провёл 14 минут в составе сборной России в контрольном матче с Францией.