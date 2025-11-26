«Рубин» вылетел из Кубка России

26 ноября 2025  10:33
Автор:
Эдгар Витковский

«Рубин» вылетел из четвертьфинала Пути регионов Кубка России, проиграв в Туле местному «Арсеналу». В основное время командам не удалось выявить сильнейшего: два удара в створ нанесли туляки, один – игроки «Рубина». Победитель определился в серии пенальти: у «Арсенала» удары с «точки» реализовали Амур Калмыков, Даниил Пенчиков и Резиуан Мирзов. В составе «Рубина» отличились Руслан Безруков и Игор Вуячич. Голкипер казанцев Артур Нигматуллин отразил один удар, вратарь «Арсенала» – два.

Второй сезон подряд «Рубину» не удаётся преодолеть стадию ¼ финала Пути регионов, годом ранее казанцы вылетели от «Урала» (0:1).

