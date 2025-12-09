«Рубин» завершил год седьмым

2025 год «Рубин» завершил блеклой игрой в Ростове-на-Дону: в 18-м туре команда Рашида Рахимова гостила у «Ростова», но не смогла отправиться на каникулы на мажорной ноте. Восьмой раз за чемпионат казанцы ушли с поля без голов, причем сами пропустили два мяча. Проблемы с реализацией и ужасная игра на выезде - таковы неутешительные итоги года.

Фото: rubin-kazan.ru

К игре на берегах Дона медицинскому штабу «Рубина» удалось вернуть в строй главную звезду - Мирлинда Даку. Форвард, очевидно, полностью восстановился от повреждения голеностопа и уже на 10-й минуте мог вывести казанцев вперед. Даку в центре здорово разобрался один в один с Мелехиным, однако пробил точно в голкипера ростовчан.

Следом хозяева поля перехватили инициативу и к первому перерыву вели в счете 2:0. На 26-й минуте Умар Сако не попал в створ ворот из убойной позиции в эпизоде, когда Евгений Ставер ошибся при выходе. Мяч после удара головой пролетел рядом со штангой. Под занавес тайма тот же Сако опасно прострелил во вратарскую на Голенкова, однако в последний момент Ставер сумел выставить ногу и изменить траекторию мяча. В противном случае форвард «Ростова» замыкал бы передачу на пустом углу ворот.

Сразу после перерыва ростовчанам удалось открыть счет. Илья Рожков на линии вратарской срубил Мохаммада Мохеби - чистый одиннадцатиметровый, который отправился исполнять Алексей Миронов. Туром ранее полузащитник не сумел отличиться с точки в игре с «Локомотивом», однако с казанцами свою попытку использовал сполна, 0:1.

Рахимов отреагировал на пропущенный мяч двойной заменой, выпустив на поле Олега Иванова и Жака-Жюльена Сиве. Дивидендов это не принесло - на 69-й минуте «Ростов» удвоил свое преимущество. Голенков успел первым на навес в штрафную и переиграл Ставера. Но при счете 0:2 «Рубин» имел шанс вернуться в игру: после череды рикошетов Сиве получил мяч практически в центре вратарской, но из убойной позиции отправил его мимо створа!

На 87-й минуте фортуна вновь повернулась лицом к казанцам - Сако с фолом остановил Мирлинда Даку в штрафной, получил красную карточку и подарил «Рубину» право пробить пенальти. Даку в этом сезоне один раз уже не справился с реализацией одиннадцатиметрового, поэтому бить вызвался капитан команды Игор Вуячич. Но защитнику перевернуть ход встречи не удалось - мяч после удара проследовал рядом с левой стойкой.

- Даже по такой игре самые стопроцентные моменты были у нас: Даку в первом тайме, во втором пенальти и Сиве. Такие моменты нужно реализовывать, - сетовал после игры Рашид Рахимов.

Поражение оставило «Рубин» на седьмой строчке по итогам 2025 года с туманными перспективами на весну. От топ-5 казанцев отделяет пропасть в 12 очков, преодолеть которую, судя по нынешней игре, практически невозможно.

В спину «Рубину» дышат «Ахмат», «Акрон», «Ростов» и «Динамо» - с двумя конкурентами татарстанскому клубу предстоит сыграть в апреле. При этом открытым остается вопрос о будущем Рахимова в Казани: на неделе состоится заседание руководства клуба, где подведут итоги первой части сезона. Не исключено, что за ним могут последовать кадровые перестановки.