Рустам Минниханов объявил 2026 год в РТ Годом воинской и трудовой доблести

В прошлую пятницу, 17 октября, в Государственном Большом концертном зале им. С.Сайдашева состоялось 14-е заседание Государственного Совета седьмого созыва. Единственным вопросом повестки дня стало ежегодное послание Раиса Республики Татарстан Государственному Совету о внутреннем и внешнем положении республики.

Фото: Марсель Бадыкшин, rais.tatarstan.ru

В послании были затронуты основные сферы жизни Татарстана. Рустам Минниханов дал подробный анализ социально-экономического положения республики, определил стратегические задачи развития Татарстана на предстоящий период.

Традиционно участие в заседании парламента, на котором было оглашено послание Раиса Республики Татарстан, наряду с депутатами Государственного Совета приняли Государственный Советник Республики Татарстан, Герой Труда Российской Федерации Минтимер Шаймиев, премьер-министр республики Алексей Песошин, сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы ФС РФ, члены правительства РТ, Герои Российской Федерации, участники специальной военной операции, главы муниципальных образований, руководители крупных предприятий, бюджетных учреждений, вузов, представители научной общественности, религиозных конфессий, лидеры политических партий и общественных объединений, ветераны и другие официальные лица, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

После выступления Раиса Республики Татарстан Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин поблагодарил Рустама Минниханова за изложенный обстоятельный анализ внутреннего и внешнего положения республики. «Мы продолжим устойчивое развитие родной республики на благо нашего многонационального Татарстана», - подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Раис республики объявил следующий год Годом воинской и трудовой доблести в Татарстане. Фарид Мухаметшин подчеркнул, что в ближайшее время для обеспечения согласованной работы по задачам, которые были озвучены в послании, Президиумом Госсовета и правительством будет разработан комплекс мер по реализации документа. «Задача остается актуальной - взять в работу и реализовать все поставленные задачи Раисом Республики Татарстан, - подчеркнул Фарид Мухаметшин. - Продолжится устойчивое развитие нашей многонациональной республики, наращивание того курса, который позволяет Татарстану на федеральном уровне быть одним из передовых регионов России».

После ежегодного послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова к Государственному Совету РТ депутаты поделились с ИА «Татар-информ» своими мнениями.

Депутат Государственного Совета РТ, руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров отметил роль Татарстана в развитии всего татарского народа:

- Татарстан смелыми и решительными шагами идет вперед. Если говорить о единой татарской нации, то именно Татарстан является центром, опорой развития народа во всех направлениях. Татары всего мира сплотились вокруг Татарстана. Раис Татарстана оказывает постоянную помощь нашей деятельности, все проекты находят поддержку, для развития нации в республике созданы все условия.

Важно, что Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании уделил большое внимание социальным вопросам, а также развитию всех сторон экономики, сказал депутат Государственного Совета РТ, исполнительный директор Российского военно-исторического общества в Татарстане Тимур Камалетдинов:

- На мой взгляд, хорошо, что были сделаны акценты на фермерах, учителях, тренерах - это те представители нашего населения, на кого должны равняться граждане. Отдельно хочу отметить важность следующего года, который будет Годом трудовой и воинской доблести. Ведь Татарстан как в годы Великой Отечественной войны активно работал на фронт, так и сейчас, в период СВО, работает на поддержку наших бойцов.

Председатель Молодежного парламента при Государственном Совете РТ, член комиссии Общественной палаты РТ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Дамир Нургалиев особо отметил тему поддержки волонтеров, которую затронул Раис РТ Рустам Минниханов:

- Сегодняшнее послание Раиса РТ стало важным событием для всей нашей республики, ведь в нем Рустам Нургалиевич задал тот вектор развития, в рамках которого мы будем отрабатывать нашу пятилетку. Я бы со стороны молодежи хотел отметить два направления: поддержку волонтеров и добровольцев республики, а также появление двух новых мотивационных составляющих - медали добровольцев РТ и отдельной именной премии Рустама Минниханова для добровольцев нашей республики.

Он также высоко оценил внимание Минниханова к патриотическому воспитанию молодежи, волонтерам, которые выезжают в зону СВО для поддержки военнослужащих.

«В знак глубочайшего уважения к защитникам Отечества и труженикам тыла во все времена объявляю 2026 год в Республике Татарстан Годом воинской и трудовой доблести.

Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов Лисичанск и Рубежное. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу.

В целом бескорыстная помощь и служение людям приобрели сегодня особую значимость. Нами приняты решения об учреждении почетного знака «За вклад в развитие добровольчества в Республике Татарстан», а также премии Раиса республики «Добрый Татарстан».

(Из ежегодного послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова к Государственному Совету РТ)