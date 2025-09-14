Рустам Минниханов поблагодарил татарстанцев за высокую активность на выборах

На концерте «Всей семьей на выборы» у Центра семьи «Казан» Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил благодарность жителям республики за проявленную гражданскую позицию. Глава региона отметил, что в выборах приняли участие более 75% избирателей.

Особую признательность Минниханов выразил органам местного самоуправления, избирательным комиссиям и лично мэру Казани Ильсуру Метшину за высокий уровень организации голосования. Он подчеркнул, что возможность проголосовать была обеспечена всем категориям граждан, включая татарстанцев, находящихся в Москве.

«Это свидетельствует о том, что мы патриоты нашей республики и страны. Каждый из вас вносит вклад в развитие и процветание Татарстана», — заключил руководитель республики. Мероприятие стало завершающим аккордом избирательной кампании, объединившим тысячи жителей региона.