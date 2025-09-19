Рустам Минниханов: «Сегодня команда Татарстана – это все, кто служит стране и республике»

Сегодня в БКЗ имени Салиха Сайдашева прошла торжественная церемония вступления в должность Раиса Республики Татарстан.

Напомним, что на выборах Раиса Татарстана, состоявшихся 14 сентября, абсолютное большинство избирателей выразило доверие действующему главе республики Рустаму Минниханову. За него проголосовало 88,09% принявших участие в выборах.

Ранее в Доме Правительства РТ председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев вручил Рустаму Минниханову удостоверение Раиса (Главы) Республики Татарстан.

В церемонии приняли участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ Александр Бабаков, другие депутаты Госдумы, председатель ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, а также представители многих государственных органов власти и общественных объединений России и Татарстана.

Торжественная церемония началась с видеоролика, презентующего Татарстан. Минниханов произнёс присягу на Конституции республики. Прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Татарстан. Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин объявил, что Рустам Минниханов вступил в должность Раиса Татарстана.

Раиса лично и посредством телеграммы поздравили с вступлением в должность руководители других стран, официальные лица, известные общественные и культурные деятели.

Поздравительную телеграмму от председателя правительства России Михаила Мишустина зачитал вице-премьер Марат Хуснуллин. От себя лично он добавил, что под руководством нынешнего Раиса Татарстан успешно развивается. Он отметил, что «благодаря чуткости к проблемам людей и умению находить оптимальные решения в республике создаются новые возможности для комфортной и благополучной жизни. Это один из ключевых факторов, который позволяет республике двигаться вперёд. Татарстан сегодня – это позитивный бренд, известный по всему миру».

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров в своём выступлении отметил, что Рустам Минниханов среди всех переизбранных глав регионов в 2025 году набрал наибольшее количество голосов избирателей.

«2 млн избирателей выразили поддержку проводимым в республике преобразованиям. Это самый высокий результат среди глав регионов, избиравшихся в России в 2025 году. Республика занимает первое место в ПФО по ВРП, является одним из лидеров по инвестициям, внедрению инновационных производств, активно осваивает новые информационные технологии. Руководство Татарстана системно поддерживает участников СВО и членов их семей, в регионе выстроена грамотная работа и чувствуется внимание к людям, нуждающимся в поддержке», – заявил Комаров в своей поздравительной речи.

Герой России, гвардии подполковник, командир батальона морской пехоты Михаил Марцев, поздравляя Раиса РТ с вступлением в должность, сказал: «Как командир батальона морской пехоты понимаю важность работы плечом к плечу. Только так можно обеспечить эффективный результат и продвижение вперёд. Считаю, что Рустам Минниханов – сильный лидер, который собрал вокруг себя опытную команду. Со стороны военнослужащих хочу отметить: мы видим результаты развития Татарстана, ощущаем понимание и поддержку со стороны республики, заботу о наших близких».

В ответной речи Рустам Минниханов поблагодарил всех собравшихся, избирателей и руководство страны за оказанное доверие. Он подчеркнул, что успехи республики – это результат командной работы. Он особо отметил поддержку со стороны президента России Владимира Путина и поблагодарил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева как своего наставника.

Глава республики заявил, что в центре его работы остаётся забота о людях, а повышение качества жизни граждан остаётся главным приоритетом. Основные направления развития Татарстана будут подробно представлены в предстоящем Послании Государственному Совету республики.

«Сегодня команда Татарстана – это все, кто служит стране и республике, защищает родной дом, трудится на своём рабочем месте, это – каждый из нас. Впереди у нас кропотливая работа, в том числе по выполнению наказов и предложений, озвученных в рамках избирательной кампании. Здесь я рассчитываю на представителей всех политических сил, принимавших участие в выборах. Убеждён, только вместе, сплочённым и сильным обществом мы добьёмся ещё больших результатов», – подчеркнул Раис РТ.