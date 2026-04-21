«Рувики» и КФУ оцифруют этнокультурный словарь татарского языка

21 апреля 2026  23:57

Отечественная интернет-энциклопедия «Рувики» совместно с Казанским федеральным университетом запустила проект по созданию «Цифрового этнокультурного словаря татарского языка». Инициатива направлена на сохранение и популяризацию языкового наследия в современном онлайн-формате.

Основой послужил многотомный труд лаборатории Института филологии КФУ, отражающий связь языка и культуры через фразеологию, пословицы и примеры из литературы. На первом этапе два тома уже перенесены на платформу «Рувики» — теперь материалы доступны широкой аудитории на татарском языке. В дальнейшем лингвисты переведут статьи на русский, что позволит познакомиться с традициями и тем, кто не владеет татарским.

Гендиректор «Рувики» Владимир Медейко отметил, что цифровизация делает знания доступными и будет полезна школьникам, студентам и всем, кто интересуется национальной культурой. Директор Института филологии КФУ Радиф Замалетдинов добавил, что сотрудничество, закрепленное соглашением, поможет сохранить уникальное наследие народов России благодаря современным технологиям.

