С 1 сентября электронные перевозочные документы станут обязательными

Федеральный закон № 140-ФЗ вводит обязательный переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) с 1 сентября 2026 года. Нововведение затронет автомобильные, воздушные и железнодорожные грузоперевозки, сообщили в УФНС по Татарстану.

В электронный формат переведут транспортные и экспедиторские накладные, заказы на перевозку и другие документы. Оформлять их станут обязаны грузоотправители, перевозчики и грузополучатели. Готовые ЭПД необходимо направлять в государственную информационную систему Минтранса.

Налоговая служба рекомендует бизнесу уже сейчас начать переход на электронный документооборот в пилотном режиме. 25 марта в 10:00 состоится бесплатный вебинар, посвященный новым правилам.