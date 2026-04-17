Более 737 тысяч жителей РТ с 1 марта оформили добровольный запрет на взятие займов

С начала весны этого года почти 740 тысяч татарстанцев воспользовались новой мерой защиты от мошенников — добровольным ограничением на получение кредитов. Как сообщил заместитель министра цифрового развития республики Альберт Яковлев на пресс-конференции в «Татар-информе», точное число оформивших самозапрет достигло 737 212 человек.

Ограничение можно установить двумя способами. Подавляющее большинство жителей — 680 792 человека — предпочли дистанционный вариант через портал «Госуслуги». Еще 56 420 граждан обратились лично в многофункциональные центры.

По словам Альберта Яковлева, самозапрет стал действенным инструментом в борьбе с киберпреступниками. Если человек заранее запретил себе оформление займов, то даже под воздействием злоумышленников он не сможет получить кредитные средства — банки и микрофинансовые организации просто отклонят заявку.