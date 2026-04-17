«Город сейчас переживает непростое время»: Дина Гарипова перенесла выступление в Нижнекамске

Запланированное на 18 апреля выступление заслуженной артистки Республики Татарстан Дины Гариповой в Нижнекамске не состоится. О решении отменить концерт певица объявила лично в своих аккаунтах в социальных сетях.

Причиной отмены стало ЧП произошедшее 31 марта на «Нижнекамскнефтехиме». Трагедия унесла жизни 12 человек, а в городе был объявлен трехдневный траур. Как пояснила исполнительница, Нижнекамск сейчас переживает тяжелый период, поэтому проведение развлекательных мероприятий было бы неуместным. «После долгих раздумий мы пришли к этому непростому решению. Уверена, что так будет правильно», — написала Гарипова.

Концерт должен был пройти в Доме народного творчества в 19:00. Гарипова заверила зрителей, что все средства за билеты будут возвращены в полном объеме — для этого достаточно обратиться в кассу или на сайт, где была совершена покупка. Артистка принесла извинения поклонникам, которые ждали встречи, и выразила надежду, что в скором времени возможность выступить в Нижнекамске все же представится.