Назван размер средней зарплаты в Нижнекамске в 2026 году

В первом квартале 2026 года средний заработок сотрудников крупных и средних предприятий Нижнекамска составил 118 тысяч рублей. А на четырех ключевых заводах, образующих экономический костяк района, эта цифра оказалась еще внушительнее — 144 тысячи рублей. Такие данные на сессии местного совета озвучил первый заместитель главы исполкома района Марсель Хайрутдинов.

Четыре градообразующих гиганта — «Нижнекамскнефтехим», «ТАНЕКО», «ТАИФ-НК» и Kama Tyres — обеспечивают львиную долю промышленной отгрузки. На их долю приходится 84,2 процента от общего объема. Только за январь-февраль этого года они отгрузили продукцию на 104 миллиарда рублей. В общей сложности на этих предприятиях трудятся более 26 тысяч человек.

Общие показатели района также выглядят внушительно. Суммарный объем отгруженных товаров за отчетный период достиг 123,5 миллиарда рублей. Индекс промышленного производства составил 105,3 процента. По итогам 2026 года исполком ожидает валовый территориальный продукт на уровне 459 миллиардов рублей, причем почти 60 процентов этой суммы сформирует именно промышленность. Инвестиционный прогноз на текущий год — 124,4 миллиарда рублей.

Среди крупнейших инвестиционных проектов, которые сейчас реализуются в районе, Хайрутдинов перечислил строительство комплекса ЭП-600, запуск мощностей по выпуску гексена, этилбензола и стирола, а также расширение шинного производства до 2,8 миллиона изделий ежегодно.