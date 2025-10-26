С 1 сентября в России изменились правила профилактических медосмотров для детей

Главные изменения касаются сроков осмотра у узких специалистов. Теперь в возрасте одного месяца малыша будут осматривать педиатр, детский хирург и офтальмолог. Первый осмотр у невролога перенесен на три месяца, а к стоматологу ребенок впервые отправится только в год.

Сместились сроки и осмотров у гинеколога для девочек и уролога-андролога для мальчиков. Если раньше первый визит был в три года, то теперь — в шесть лет. А ежегодные осмотры этими специалистами будут начинаться с 13 лет, а не с 14, как было раньше.

Среди нововведений — обязательное исследование глазного дна с расширенным зрачком в 1 месяц и в 1 год. Это поможет раньше выявлять патологии органов зрения.

Также теперь всем детям в течение первого года жизни обязательно проверят слух, если это не было сделано ранее. В полтора и два года педиатр будет проводить скрининг на риск нарушений психического развития с помощью анкетирования родителей.

Кроме того, в осмотры для детей из группы риска в 6 и 10 лет включили экспресс-тест на уровень холестерина в крови.