С 1 сентября в России ужесточаются требования к использованию земельных участков

С 1 сентября 2025 года вступает в силу постановление Правительства РФ № 826, утверждающее четкие критерии неиспользования земельных участков. Документ устанавливает конкретные признаки, позволяющие идентифицировать заброшенные земли в населенных пунктах, садоводствах и огородах.

Ключевые критерии включают:

Заросли сорняков высотой более 1 метра на 50% площади

Отсутствие построек на участках ИЖС в течение 7 лет

Захламление отходами более половины территории

Разрушение существующих строений без восстановления в течение года

Как пояснил замруководителя Росреестра Татарстана Линар Гатин, цель нововведений — не изъятие земель, а стимулирование их эффективного использования. Для добросовестных собственников изменения не создадут дополнительных рисков.

Председатель Союза садоводов Татарстана Илья Слесарский подчеркнул, что новые правила направлены против заброшенных участков, представляющих угрозу для соседних владений. Для активно обрабатываемых земель никаких санкций не предусмотрено.

Региональные общественные организации садоводов уже начали разъяснительную работу среди владельцев участков. Особое внимание уделяется критериям содержания земель и срокам приведения их в соответствие с новыми требованиями.