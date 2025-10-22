С 1 января 2026 года МРОТ в России вырастет до 27 093 рублей

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С нового года федеральный МРОТ составит 27 093 рубля, что на 4 653 рубля больше текущего показателя в 22 440 рублей.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин пояснил: «Новый МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%. Рост составит 20,7% по сравнению с текущим значением». Также он отметил, что новый показатель достигнет 48% от медианной заработной платы в стране, которая составляет 56 443 рубля.

Повышение затронет регионы, где не установлен собственный, более высокий размер минимальной оплаты труда. В Министерстве труда рассчитывают, что реализация законопроекта позволит повысить заработную плату около 4,6 миллионам работников по всей России.

Законопроект был внесен правительством в рамках бюджетного пакета и теперь будет готовиться ко второму чтению. Если документ будет окончательно принят, изменение вступит в силу с 1 января 2026 года.