С 2026 года татарстанцы смогут обжаловать приостановку регистрации прав на недвижимость без суда

Республика
28 декабря 2025  09:56

С 1 января 2026 года в Татарстане, как и по всей России, заработает новый внесудебный порядок обжалования решений о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимость. Соответствующие поправки в законодательство были приняты в июле 2024 года.

Ранее досудебное обжалование касалось только решений по кадастровому учёту. Теперь же эта процедура будет распространяться и на случаи приостановки регистрации прав. Как пояснили в региональном Управлении Росреестра, это позволит разрешать многие спорные вопросы, не обращаясь в суд, и снизит нагрузку на судебную систему.

Для рассмотрения жалоб при Управлении Росреестра по Республике Татарстан будет создана специальная Апелляционная комиссия. В её состав войдут как представители органа регистрации прав, так и кадастровые инженеры. Заседания можно будет проводить как очно, так и в дистанционном формате.

Чтобы оспорить решение, заявителю необходимо подать заявление в комиссию в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления о приостановлении. Это можно сделать лично в Управлении Росреестра по адресу в Казани (ул. Авангардная, 74) или онлайн через портал госуслуг. В заявлении потребуется указать основания для несогласия с решением и приложить необходимые документы.

Рассмотрение заявления должно быть завершено не позднее чем через 15 рабочих дней. Все детали процедуры, включая форму заявления, опубликованы на официальном сайте ведомства.

