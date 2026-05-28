В Татарстане создадут единые правила для проведения подростковых дискотек

Региональные власти намерены разработать методическую базу для организации молодежных танцевальных вечеров. Как сообщил на брифинге в кабмине РТ помощник Раиса республики, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов, существующий формат дискотек нуждается в обновлении, чтобы вновь стать востребованным у подрастающего поколения.

По его словам, к этому вопросу важно подойти системно. Планируется создать документ, который объединит рекомендации по безопасности, музыкальному сопровождению, зонированию залов и взаимодействию с юной аудиторией. Методическая база станет ориентиром для домов культуры, молодежных центров и других организаторов досуга. Сулейманов добавил, что обучение для потенциальных организаторов уже проведено, и подчеркнул ценность живого общения на таких мероприятиях. Реализация проекта направлена на развитие культурного досуга и профилактику асоциального поведения среди молодежи.