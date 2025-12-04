С января 2026 года откроются регулярные рейсы из Казани в Улан-Удэ

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запустит прямое регулярное сообщение между столицей Татарстана и столицей Бурятии. Новый маршрут начнет функционировать с 3 января 2026 года.

Согласно расписанию, самолеты будут выполнять полеты по средам и субботам. Вылет из Казани запланирован на 1:10, а прибытие в Улан-Удэ — в 13:10 по местному времени. Обратный рейс будет вылетать из столицы Бурятии в 14:00 и приземляться в Казани в 16:20. На маршруте будет осуществляться промежуточная посадка в аэропорту Горно-Алтайска.

Для обслуживания линии авиакомпания задействует 50-местные региональные самолеты Canadair (Bombardier) Regional Jet 200.

Как отмечают в «ЮВТ АЭРО», новый рейс расширит транспортные возможности для жителей и гостей обоих регионов, будет способствовать развитию региональной инфраструктуры и укреплению связей между Казанью и Улан-Удэ.