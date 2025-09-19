«Самый высокий результат в России»: Игорь Комаров поздравил Минниханова с вступлением в должность

Сегодня в Казани, в Государственном большом концертном зале имени Сайдашева, прошли торжественные мероприятия по случаю вступления в должность Раиса РТ Рустама Минниханова.

Церемония прошла с участием полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. От имени федеральной власти он зачитал приветствие и лично поздравил Минниханова.

В своей речи Комаров отметил большой опыт и заслуги руководителя республики, подчеркнув, что за 15 лет работы Минниханов проявил себя как настоящий профессионал, неизменно заботящийся о благополучии жителей Татарстана. «Результаты выборов 14 сентября подтверждают правильность выбранного вами курса. Два миллиона избирателей выразили поддержку проводимым в республике преобразованиям. Это – самый высокий результат среди глав регионов России», — заявил полпред.

Игорь Комаров также подробно остановился на основных достижениях республики. Он выделил, что Татарстан является лидером в Приволжском округе по объему экономики (ВРП), входит в число первых в стране по привлечению инвестиций и внедрению новых технологий, а также демонстрирует мощное развитие промышленности, сельского хозяйства и IT-сферы.

Отдельно в выступлении была отмечена активная социальная политика региона, включающая поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также помощь новым регионам России.

Напомним, что в сентябре 2025 года Рустам Минниханов одержал уверенную победу на выборах Раиса Республики Татарстан, и сегодняшняя церемония официально ознаменовала начало его нового срока полномочий.