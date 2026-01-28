Сария Сабурская: приоритет — поддержка семей СВО

В Казанском ИТ-парке состоялось расширенное заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан. Омбудсмен Сария Сабурская представила итоги работы за 2025 год, который стал юбилейным — общественному институту исполнилось 25 лет.

За прошедший год к Уполномоченному поступило 8 401 обращение от жителей республики. Сария Сабурская лично провела 52 приёма, на которых приняла 523 человека. Более 70% обращений, связанных с просьбами о помощи в трудной жизненной ситуации, были успешно разрешены благодаря совместной работе с органами власти и экспертным сообществом.

Приоритетным направлением остаётся защита прав участников специальной военной операции и их семей. В 2025 году по этому вопросу поступило 1188 обращений (в 2024 году — 674). Люди обращались за содействием в розыске военнослужащих, получении мер поддержки, медицинской помощи и решении других вопросов. Омбудсмен подчеркнула, что работа ведётся в тесном контакте с Министерством обороны, военкоматами и профильными ведомствами.