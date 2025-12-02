Сектор МСП в Казани растет: число самозанятых выросло почти на 23%

Сектор малого и среднего предпринимательства продолжает оставаться ключевым драйвером экономики столицы Татарстана. Согласно данным на первое полугодие, субъекты МСП формируют 42,5% валового территориального продукта Казани и обеспечивают работой каждого третьего трудоустроенного горожанина.

Заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров на аппаратном совещании привел актуальные показатели: количество предпринимательских структур выросло на 2,6% до 84,2 тысячи, а число самозанятых увеличилось на 22,8%, достигнув 160,4 тысяч человек. При этом оборот малых предприятий сохранился на уровне 563 миллиардов рублей, а средняя заработная плата в этом сегменте выросла на 8,5%, составив 38,5 тысяч рублей.

Значимость МСП для городского бюджета подтверждается ростом налоговых поступлений — за девять месяцев они увеличились на 12% до 9,7 миллиардов рублей.

Параллельно на рынке труда сохраняется позитивная динамика: количество зарегистрированных безработных сократилось на 26% по сравнению с прошлым годом и составляет 1224 человека. При этом казанские предприятия готовы трудоустроить более 12,6 тысяч специалистов, наибольший спрос отмечается на рабочих промышленных и строительных специальностей, сотрудников сферы услуг, торговли, транспорта, а также медицинских работников.

Особое внимание Шакиров уделил предстоящим изменениям в налоговом законодательстве, которые затронут малый бизнес. Он отметил необходимость активной разъяснительной работы с предпринимателями, поскольку недостаточная ясность новых правил может сдерживать деловую активность.