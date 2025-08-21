Село мастеров и патриотов: Молвино отпраздновало свое 785-летие

В прошлую субботу одно из самых старинных сел России Молвино (тат. Мулла Иле) в Зеленодольском районе отметило свое 785-летие грандиозным торжеством. Утром состоялась совместная молитва. Затем на майдане весь день выступали артисты, проходили соревнования, среди которых была татарская борьба корэш. Праздник собрал сотни людей! Помимо местных жителей приехали и те, кто отсюда родом или же рос, трудился на этой земле.

Герой войны, елан и Шурале

Нас встретили тепло - от улыбок, не сходивших с лиц жителей Молвино, создалось впечатление, что все собравшиеся знакомы друг с другом. Впервые оказавшихся в этих местах спрашивали: «Вы не местная? Как зовут? Где живете-работаете? Оставайтесь у нас жить! Может, хотите чай из трав?» А то и просто молча протягивали стаканчик с душистым чаем или угощали красной черемухой. Гостеприимства им не занимать!

Праздник получился по-настоящему масштабный. Открылся он прологом, погрузившим зрителей в жизнь татарской деревни, продолжился выступлением артистов, в том числе семейной пары Ильгиза и Гульзады Хасаншиных. На фоне песен и танцев проходили соревнования за звание самого ловкого и сильного: сельчане и гости перетягивали канат, подбрасывали гири, состязались в борьбе… Самые гостеприимные молвинцы готовили угощения для всех - ароматные напитки и оладушки. Кто-то приходил со своей едой и угощал ею других: вдруг кто-то проголодался?

Взгляд гостей, спешивших на праздник, приковывала выставка тракторов, а за ней следовала необычная экспозиция местного зодчего Курбангали Ахмерова. Первая скульптура из цемента - молодой участник Великой Отечественной войны - заставляла задуматься о прошлом и настоящем. 609 сельчан защищали Родину в годы вой­ны, из них 309 погибли на полях сражений.

Гости мероприятия останавливались возле скульптуры солдата и замирали. Живя под мирным небом и имея возможность радоваться, особенно важно помнить тех, кто отстоял мир для нас.

Дальше в ряд стояли скульптуры ящерицы и… на первый взгляд, драконов.

- Это Зилант? - интересуюсь я, не в силах отвести взгляд. Завораживает!

- Скорее елан, - объяснил Курбангали. - Очень люблю змей, драконов, рептилий. Елан - царь змей! Еланы и ящерица сделаны из металла.

За еланами разместилась еще одна удивительная работа. Это «Дух клада»: рядом с сидящим на сундуке персонажем лежат змея и топор.

- У клада ведь нет хозяина, - объяснил зодчий. - Но дух есть. Тот, кто найдет клад, должен помнить, что все мы приходим в этот мир с пустыми руками и так же уходим.

На отдельном столе стояли другие работы мастера - предметы быта из дерева, металлический павлин… Например, задумчивый Шурале с закрытыми глазами вырезан из дерева.

- Каждый художник видит Шурале по-своему, - продолжил наш собеседник. - Поэт Габдулла Тукай его с рогом видел. А мне он представляется именно таким.

Кстати, как мы узнали позже, Габдулле Тукаю также довелось побывать в Молвино.

Родился зодчий Курбангали Ахмеров в Башкирии 65 лет назад, а в 2014 году переехал в Молвино. Уже через год-два после переезда начал творить. Вот такая здесь среда. Из этого села вышло немало знаменитых творцов, их имена вписаны в историю татарского народа и республики.

Глава Зеленодольского района, мэр города Зеленодольска Михаил Афанасьев завел трактор

Музей из бабушкиного сундука

Учителя местной школы тоже организовали выставку предметов быта XVIII - XX веков. Названия экспонатов написаны на татарском: «шахтер лампасы», «чуен чулмэк», «табагач», «ухват», «туку станогы»… И это лишь малая часть экспозиции школьного музея-кабинета.

- Такой музей-кабинет у нас создан несколько лет назад, - поделилась с «КВ» учитель истории Элиза Гибадуллина. - Все экспонаты жители приносили сами, они остались от их предков. У нас есть и старинная колыбель, и кроватка. Детям очень нравится посещать этот музей, они сами пополняли коллекцию. Вот, например, шахтерская лампа - в нашем селе она единственная. В трудные времена сельчане уезжали работать на шахту, оттуда и привезли ее. Еще один интересный экспонат - печать для мешков. В этом году ее принес Ирек абый. Ему около 60, и дома у него тоже есть свой музей. Его дед был одним из тех, кто в годы войны отдал свои сбережения на фронтовой самолет.

Погружают в историю села не только вещи, но и сами жители. К примеру, 74-летний Рашид Садыков рассказал, что родился в Казахстане, а в 24 года переехал в Молвино. Начинал он свой трудовой путь инженером по технике безопасности, затем 12 лет работал секретарем парткома и 17 лет - председателем сельсовета.

- Нынешнюю жизнь не сравнишь с прежней, - рассказал Рашид Хайрутдинович. - У нас теперь есть и газ, и свет, и дороги... Дома покупают под дачи - места красивые, рядом речка и лес. Правда, работы мало, поэтому многие ездят в город или работают вахтой.

Талантливые и трудолюбивые

Поздравить сельчан со знаменательной датой приехали председатель Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин, глава Зеленодольского района, мэр города Зеленодольска Михаил Афанасьев, директор Института истории Татарстана Радик Салихов, заслуженный строитель Республики Татарстан Александр Федоров, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова и многие другие.

Глава Молвинского сельского поселения Ильдар Салахиев радушно встретил гостей. Он рассказал «КВ», что сам родился в селе Молвино и живет здесь всю жизнь. Главой трудится 21 год. Такие масштабные праздники проводятся по юбилеям, но жители и без праздников общаются как родные и всегда готовы помочь друг другу. Все проблемы села тоже решаются сообща.

- Люди здесь сплоченные, - сказал Салахиев. - Живет примерно 900 человек, и все друг друга знают. На организацию этого праздника жители сами собрали деньги.

Экзам Саматович с 1981 по 1986 год трудился в Молвино председателем колхоза «Искра». Рядом с площадью, где проводился праздник, стояло небольшое деревянное строение - именно там некогда размещалось руководство этого колхоза.

- Это один из важных этапов в моей жизни, - с улыбкой вспомнил Экзам Саматович. - Когда я пришел в этот колхоз в 1981 году, он считался отстающим. Нам хотелось сделать его преуспевающим и улучшить жизнь жителей этого прекрасного села. И вот мы построили большой животноводческий комплекс на 800 голов КРС, общеобразовательную школу на 320 мест. Наш колхоз стал занимать передовые места по производству и помогать строить жилье сельчанам. В то время коллектив колхоза «Искра» удостоился почетной грамоты от ЦК КПСС. Люди в этом селе замечательные! Трудолюбивые, самостоятельные. Люблю сюда приезжать!

Много теплых слов о Молвино и его жителях сказали председатель Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин, глава Зеленодольского района, мэр города Зеленодольска Михаил Афанасьев, директор Института истории Татарстана Радик Салихов, заслуженный строитель Республики Татарстан Александр Федоров, глава Молвинского сельского поселения Ильдар Салахиев, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова

Михаил Афанасьев поделился с «КВ», что Молвино, возможно, существует уже тысячу лет или даже больше. Над этим вопросом надо еще поработать ученым.

- Здесь живут интеллигентные, творческие люди, настоящие патриоты, - отметил Михаил Павлович. - Многие из них добились выдающихся успехов. Взять хотя бы нового жителя Молвино Курбангали Ахмерова - талантливейший мастер! Нужно обязательно предоставить ему мастерскую и помочь с продвижением работ. Молвино - доброе село, а люди здесь сплоченные. Для меня это место силы.

- Здесь богатое культурное наследие, о селе писал Каюм Насыри, - продолжил Салихов. - Люди тут разносторонние: кто-то трудился на земле, кто-то служил государству. Важно, что свою историю сельчане помнят и чтут.

Ремонт дороги и музей села: что ждет Молвино?

Выступая на открытии праздника, Михаил Афанасьев похвалил жителей за организацию праздника, а вот ремонт центральной дороги в Молвино и создание музея истории села власти возьмут на себя.

- Прекрасный праздник, хороший пролог, отличная режиссерская работа - вы все большие молодцы! - поблагодарил Михаил Павлович. - У этого села большие перспективы. В добрый путь!

Он представил заслуженного строителя Республики Татарстан Александра Федорова - в годы его активной работы были сделаны, к примеру, животноводческие предприятия в Молвино. Сам же Александр Федоров перечислил руководителей колхоза «Искра», при этом отметив, что самый большой вклад в развитие села внес Экзам Саматович.

Главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова поделилась, что ее предки и мама родились в селе Молвино, а она сама тут провела свои счастливые детские годы.

- Здесь живут талантливые люди, которые бережно хранят свои традиции, - сказала она. - Желаю селу Молвино процветания и долгих лет жизни!

Село Молвино (тат. Мулла Иле) Зеленодольского района Республики Татарстан возникло в период Золотой Орды. Согласно данным шаджере, его основателями стали переселенцы из Болгара, оказавшиеся на правобережье Волги в эпоху войн хана Тохтамыша и эмира Тимура. На сельском кладбище сохранились мусульманские надгробия 1493 и 1528 года. Не исключено, что село могло возникнуть и раньше, в период Волжской Булгарии. Основными занятиями жителей села было земледелие и животноводство.

В начале XX века в селе было три мусульманских прихода.

Первый был образован в 1829 году. В 1866 году существовавший ранее храм сгорел, в 1872 году жители села обратились в губернское правление за разрешением на строительство новой мечети. Казанский купец первой гильдии Мухаммеджан Казаков в 1873 году на собственные средства построил мечеть.

Вторая приходская мечеть была построена в 1901 году жителями этого села Шафигуллой Фатхулловичем Усмановым и его сыном Халиуллой. Имамом был избран Халиулла хазрат Усманов, вторым имамом стал брат Х.Усманова Абдулла.

Третья приходская мечеть села начала действовать в 1903 году.

В каждом приходе действовала своя школа.

В 1906 году открыта земская русско-татарская школа.

Молвино дало татарской истории немало известных личностей. Родом из этого села был самобытный философ, поэт, лидер ваисовского движения Багаутдин Ваисов (1804 - 1894). Известны и другие выдающиеся личности, занявшие достойное место в науке и культуре. Хайри Гимади (1912 - 1961) - историк, ученый, возглавлявший отдел истории в Институте языка, литературы и искусства Казанского филиала АН СССР. Гумер Фаизович Саттаров (1932 - 2020) был выдающимся лингвистом, доктором филологических наук. Гордостью села является и его сын Айвар Саттаров - известный архитектор, один из авторов проекта мечети Кул Шариф в Казанском кремле.

Информация предоставлена Институтом истории им. Ш.Марджани АН РТ