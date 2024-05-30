Сергей Степашин: Книгу нельзя сравнивать с колбасой, водкой и колготками

На прошлой неделе в столице РТ состоялся первый всероссийский фестиваль-форум «Литературный флагман России». В нем приняли участие писатели, издатели, эксперты, представители власти. Татарстан был выбран местом проведения события благодаря победе в российском конкурсе «Самый читающий регион» в 2023 году.



В дни проведения форума в Казань приехало много известных писателей: Алексей Варламов, Ася Володина, Юлия Брыкова, Ася Лавринович, Антонина Крейн, Платон Беседин. В общей сложности в рамках фестиваля-форума прошло около 40 встреч с авторами в книжных магазинах города.

Президенту Российского книжного союза Сергею Степашину подарили книгу «Шурале» Татарского книжного издательства на 15 языках

О стоимости книги

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в ходе пленарной сессии форума обозначил стратегическую цель - сделать книгу доступной для населения.

- Все-таки налог на добавленную стоимость на книги нужно убирать, - предложил он. - Это будет мизерная потеря для бюджета, но книга станет дешевле. Книга - это социальный, нравственный продукт, его нельзя сравнивать с колбасой, водкой и колготками.

Для решения этой задачи необходимо достигнуть технологического суверенитета, обеспечив наши типографии отечественным оборудованием, красками и бумагой, отметил Сергей Степашин.

Аналогичное мнение высказал и первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике Денис Кравченко.

- Действительно, книжная отрасль переживает масштабную перестройку, - отметил он. - Мы видим очевидный крен в сторону «цифры». Но я уверен, что бумажные носители тоже останутся. Книга в руках - это особое состояние души.

Семейное чтение

Главная цель «Литературного флагмана» - популяризация чтения.

- Наша задача, чтобы 80 процентов россиян читали хотя бы 12 книг в год, - подчеркнул в ходе одной из панельных дискуссий публицист Платон Беседин.

РосИндекс провел в 2023 году исследование, показавшее, что только 57,3% жителей крупных городов России читают детям книги. А по данным исследования аналитического центра НАФИ, 34% родителей читают книги детям редко, а 5% не делают этого совсем.

Детский писатель, член Российского книжного союза Юлия Брыкова обозначила ряд болевых точек индустрии. Одна из них - технические регламенты Таможенного союза, которые крайне жестко регламентируют оформление и верстку книг для детей.

- Регламенты для детских книг чрезмерно жесткие, - объяснила писательница. - Книга конкурирует с яркими цифровыми продуктами, которые никоим образом не ограничиваются. И возникает вопрос: а как нам, людям, которые создают классические детские книги, конкурировать с цифровым контентом сегодня? Это огромная проблема, с которой мы столкнулись.

Юлия Брыкова также с сожалением констатировала, что в России фактически не существует такой профессии, как детский писатель. Авторы, создающие произведения для юных читателей, не имеют никаких социальных гарантий и за редким исключением не могут существовать на гонорары за издание своих книг.

- Как правило, детский писатель - это образованный человек, который работает по другой специальности, а пишет в свободное время, - подчеркнула она. - Зачастую мы вкладываем собственные деньги, чтобы книга была издана.

Писатели нужны повсюду

Один из действенных способов привлечения внимания к литературе - экранизация книг. Так, в прошлом году издатели отметили, что самыми покупаемыми детскими книгами в стране за последнее время стали произведения Эдуарда Успенского о Чебурашке и крокодиле Гене. А в этом году в книжных магазинах сметают роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Причина - фильмы, вышедшие в кинотеатрах.

- Мы наладили серьезную работу с киноиндустрией, - рассказал генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. - За прошлый год поставили рекорд по экранизациям: продали права на 30 фильмов. В этом году, я думаю, будет больше. Еще есть потенциал в работе с театром.

Участники форума отметили, что в современном мире литература конкурирует за время аудитории с кино, сериалами, комиксами, видеоиграми и социальными сетями. Тиражи бумажных изданий постепенно снижаются.

- За любой креативной индустрией стоит текст, - заметил руководитель сценарной секции Союза литераторов России, писатель-фантаст Сергей Чекмаев. - Соответственно, писательские сценарии и таланты однозначно будут востребованы креативной индустрией. И здесь наша задача - просто построить мосты. Дело в том, что, как бы мы ни хотели, ни говорили о сохранении книги как источника знаний и информации, у нас есть большой процент людей, которые просто не читают. Это игроки, это любители сериалов и так далее. И вот одна из задач, которая стоит перед авторами, - вернуть это поколение к чтению. Мы видим такую возможность в создании литературных проектов по известным фильмам, игровым, комиксовым вселенным.

Нейросети наступают

Еще одна дискуссия форума была посвящена тому, как книжный интеллект будет меняться под влиянием искусственного. Эксперты сошлись во мнении, что технологии неизбежно изменят человеческую жизнь.

- Книжный интеллект, на мой взгляд, может быть и естественным, и искусственным, - поделился мнением ведущий российский специалист по прогностике, военный историк, исследователь и теоретик фантастики, публицист Сергей Переслегин. - И с этой точки зрения они друг другу не противоречат. Искусственный интеллект нам более или менее понятен хотя бы потому, что мы сами его создали. А вот человеческий мозг все еще таит в себе множество секретов.

Прогнозист отметил, что существующий искусственный интеллект не способен создавать что-то принципиально новое, в отличие от человека. В то же время Переслегин предсказывает кардинальные изменения существующего рынка труда.

Иного мнения придерживался ректор Литинститута имени А.М.Горького Алексей Варламов.

- Я бы с осторожностью относился к тому, чтобы утверждать, что искусственный интеллект - это такая же реальность, как дождь, ветер, деревья за окном, - сказал он.

