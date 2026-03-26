Шесть лет под капель: казанская семья «сдает экзамен» на водонепроницаемость каждую весну

Стандартная процедура ремонта кровли может затянуться на долгие годы. Именно такой сюжет разыгрывается в одном из домов казанского микрорайона «Солнечный город».

Дом №20 по улице Гарифа Ахунова сдан в 2011 году. В общем, не старый, но его жильцы уже успели познать изнанку коммунальной жизни. Можно предположить, что изначально конструктивные особенности крыши и возможные ее дефекты стали причиной протечек в квартирах на верхнем этаже в одном конкретном подъезде.

В нашу редакцию обратилась семья, живущая на верхнем, 10-м этаже данного дома. Они живут здесь уже шесть лет. И все это время по весне, когда начинается таяние снегов, уютно укрывших за зиму крышу дома, с их потолка капает.

В одной из квартир капало прямо с люстры

Не надо разбираться в тонкостях строительства, чтобы уловить связь между этими явлениями. Все соседи по этажу в один голос подтвердили: в их квартирах происходит то же самое, различаются только интенсивность водных потоков и места протечек.

Важно отметить особенности конструкции кровли: над данными квартирами ее наклон минимален, по ней можно спокойно ходить, как это проделывали Карлсон с Малышом. За зиму снег скапливается на крыше в больших количествах. Металлическая кровля здесь - это профнастил. Крышу чистят от скопившегося снега специально нанятые работники. Со слов жильцов, из-за этого разбалтываются саморезы, на которых профнастил держится. И потом талая вода попадает на чердак. Там она концентрируется в утеплителе, а затем течет вниз.

Как следствие - на 10-м этаже в одном подъезде дома в период интенсивного таяния снега капает с потолка. Это продолжается три-четыре дня. Можно набрать пять полных тазов воды. При этом существует реальная опасность короткого замыкания. А регулярный ремонт в квартире - не самое приятное занятие, еще и затратное.

В потолке обнажились межплиточные швы

Самое тревожное - на стенах и потолках от сырости образуется плесень. Черные, серые или темно-зеленые пятна на стенах ванных, кухонь и жилых комнат появляются из-за размножения микроскопических грибков. Медики говорят, что эта плесень опасна для здоровья. Микотоксины негативно воздействует на организм человека, и не всегда это сразу проявляется.

Как же можно исправить ситуацию в проблемном подъезде? В УК «Солнечный город», обслуживающей этот дом, объясняют жильцам, что делают все, что могут, для уменьшения потопа. В частности, их сотрудники стелют на пол чердака полиэтилен. В 2023 году здесь был текущий ремонт. Однако, как лично убедился корреспондент, эти меры не помогли.

На чердаке журналист заметил множественные экскременты птиц, следы жизнедеятельности людей с низкой социальной ответственностью и трубу, по версии жильцов, предназначенную для вентиляции помещений, но ни с чем не соединенную. В общем, чердак не производит впечатление ухоженного.

Жильцы считают: при таком наклоне крыши нужно было делать мягкую кровлю из рубероида, причем с полной гидроизоляцией. Но переделывать крышу можно только в рамках капремонта. А когда он будет - неизвестно.

Впрочем, местные жители активно жаловались в самые разные инстанции, включая управляющую компанию.

Небольшой угол наклона приводит к скапливанию снега на кровле

Недавно одна из них побывала на приеме у руководителя Госжилинспекции РТ Александра Тыгина вместе с директором их УК. В ГЖИ отказались от комментариев, ссылаясь на то, что никакого решения по этому делу пока нет.

Однако в частном порядке корреспондент выяснил, что в ГЖИ обещали направить в дом инспектора.

Как бы ни сложилась ситуация, какие последствия ни возымели бы проверки контролирующих органов, УК все-таки придется проводить ремонт кровли за свой счет. Впрочем, получается, все равно за деньги жильцов.

Ссылки на то, что накопленных на счетах средств может не хватить, выглядят не очень весомо на фоне установленной трубы в никуда. На столь «полезное» приобретение ведь деньги нашлись.