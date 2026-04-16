Сезон велопроката «Зеленый город» стартует в Казани с 17 апреля

16 апреля 2026  14:08
Владислав Косолапкин

В Казани с 17 апреля официально открывается сезон городского велопроката «Зеленый город». Как сообщили организаторы, в этом году для аренды будет доступно 270 велосипедов — это на 80 единиц больше, чем в прошлом сезоне.

Увеличение парка техники связано с растущим спросом у горожан и туристов. Велосипеды можно будет взять в аренду на привычных станциях, расположенных в разных районах города.

Параллельно в Казани уже работают электросамокаты — их сезон стартовал 14 апреля. Однако для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) продолжают действовать строгие ограничения. Как и в прошлом году, из-за жалоб горожан на хаотичную парковку и угрозу безопасности пешеходов в городе сохраняется запрет на стоянку самокатов в ряде центральных улиц.

Перечень мест, где парковка электросамокатов запрещена, остался без изменений. Власти города напоминают, что соблюдение правил пользования СИМ — обязанность каждого арендатора. Нарушителям грозят штрафы, а также блокировка аккаунта в сервисах кикшеринга.

Организаторы проката призывают горожан и гостей столицы Татарстана быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не оставлять средства индивидуальной мобильности в неположенных местах.

Новости
Казанец назвал код из смс и лишился 1,8 млн рублей
В Казани летом пройдет чемпионат «Абилимпикс» для участников СВО
В день футбольного дерби «Рубин» - ЦСКА в Казани ограничат продажу спиртного
Сезон велопроката «Зеленый город» стартует в Казани с 17 апреля
История ткачихи Евдокии Егоровой: от станка до прялки
Кому грозит остеопороз?
Что и где лучше хранить в холодильнике
Что и где лучше хранить в холодильнике
Татарстан направит 55,3 млн рублей на поддержку сельских почтальонов