Сезон весенней охоты стартует в субботу

Скорому началу весеннего сезона охоты была посвящена очередная пресс-конференция в ИА «Татар-информ».

Первый спикер, заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов в своем выступлении дал краткую характеристику охотничьих ресурсов республики.

Их совокупную стоимость можно примерно выразить как 2,7 млрд рублей. Это на 12% больше, чем в прошлом году, отметил Шарафутдинов положительные тенденции в фауне Татарстана. Охотиться у нас можно на 81 вид представителей животного мира. Спикер отметил, что имеющиеся в Татарстане 139 охотничьих угодий занимают общую площадь 6,3 млн га. Правда, общедоступных из всех угодий только 31, а остальные - 103 закрепленных охотхозяйств и 5 охотничьих заказников. Тем не менее есть где побродить с ружьем не толкаясь 60 тысячам охотников, которые зарегистрированы в республике.

Сотрудникам Госкомитета РТ по биоресурсам из года в год удается подсчитать не только примерную совокупную стоимость местной дичи и крупного промыслового зверя, но и определить конкретное количество некоторых видов.

Так, по данным ведомства, в Татарстане за год число лосей увеличилось на 2%, косуль - на 10%, куниц - на 8%, а тетеревов - на целых 37%. Но немного сократилось количество кабанов, белок и рябчиков. А вот поголовье таких видов, как заяц-беляк и заяц-русак, за год на территории Татарстана практически не изменилось. Интересно, учитывается ли, что зайцы могут мигрировать в другие регионы? Или они не рискуют пересекать границу республики?

И как же ведутся эти подсчеты? Дело в том, что в республике определены 1435 маршрутов учета общей протяженностью около 14,5 тысячи км. «Учетчик выходит на маршрут, затирает все следы животных, которые пересекают данный маршрут. На следующий день выходит туда опять и учитывает свежие следы. Информация о свежих следах вставляется в научно обоснованную формулу, благодаря которой мы можем судить о численности отдельных видов животных», - популярно изложил Шарафутдинов методику учета численности животных. Прошлой зимой в этой операции приняли участие 400 человек. Среди них были как штатные сотрудники Госкомитета, так и бывалые охотники, которым тоже небезынтересна эта тема.

Про предстоящий сезон охоты рассказал начальник Управления охраны растительного и животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков. По его словам, старт намечен на 6 апреля - можно будет охотиться на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток. Закончится этот сезон ровно через месяц - 6 мая. А с 20 по 29 апреля будет разрешена охота на водоплавающую дичь, то есть к селезням добавятся гуси.

Также с 27 апреля по 6 мая будет открыта охота на боровую дичь - это глухари, тетерева и вальдшнепы. Но охотиться в этот период можно только на самцов, чтобы не испортить птичью демографию.

Чиспияков затем озвучил длинный список правил охоты в весенний период. Хотя в конце речи оговорился, что в принципе каждый имеющий охотничий билет (а без него в лесу максимум можно собирать грибы, ягоды и валежник) должен знать все правила.

Но некоторые из них все же стоит напомнить. Например, весной охотиться можно только из укрытий. Ходовая охота под запретом. Из этого правила есть исключение - охота на глухаря.

Запрещено брать с собой собак. Тут имеется два исключения - группа легавых пород спаниелей и ретриверов вне запрета. Но эти милые собачки могут только искать подбитую дичь и приносить ее меткому хозяину.

Охота на водоплавающую дичь может осуществляться лишь из гладкоствольного огнестрельного оружия, снаряженного дробью менее 5 миллиметров.

Заместитель начальника отдела контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ Рамиль Камалиев, со своей стороны, доложил, что в Татарстане «стволов» как нарезных, так и гладкоствольных на руках у граждан порядка 75 тысяч.

Камалиев сообщил, что в ходе профилактических мероприятий, проводимых Росгвардией, за различные нарушения правил оборота и хранения оружия было изъято 546 единиц. Еще 1912 единиц были сданы гражданами добровольно. Всего за прошлый год к административной ответственности по статьям, связанным с ношением и хранением огнестрельного оружия, было привлечено 2270 человек.

По словам представителя силового ведомства, на охоте наиболее частым нарушением становится употребление спиртных напитков. А охотиться в нетрезвом виде строжайше запрещено. Даже по баночкам в таком состоянии стрелять крайне опасно, подобное развлечение может окончиться трагедией.