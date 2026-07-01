Сильный ветер в Татарстане повалил три десятка деревьев и повредил пять машин

Штормовой ветер, обрушившийся на республику 30 июня, нанёс серьёзный урон городскому хозяйству. Порывы воздушных масс достигали 22 метров в секунду – этого оказалось достаточно, чтобы свалить 30 деревьев в разных районах региона. Наибольшее число падений зафиксировали в Казани – там стихия не пощадила 19 зелёных насаждений. В Зеленодольском районе рухнуло 4 дерева, в Лаишевском – 3, ещё по одному случаю отмечено в Буинском, Высокогорском, Лениногорском и Нижнекамском районах.

Падающие стволы и ветки нанесли урон автовладельцам: в общей сложности повреждены пять легковых автомобилей. По два инцидента произошло в Казани и Лаишевском районе, ещё одна машина пострадала в Нижнекамске. К счастью, обошлось без человеческих жертв – в МЧС подчеркнули, что никто из жителей не пострадал.

Впрочем, расслабляться рано. По прогнозу регионального Гидрометцентра, 1 июля непогода может вернуться: синоптики предупреждают о ветре с порывами до 20 м/с, грозах и местами о граде. Спасатели советуют жителям держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и линий электропередачи, а также не укрываться под высокими деревьями.