СК проводит проверку в отношении казанца с радикальными взглядами

Следственный комитет России начал процессуальную проверку в отношении жителя Казани, подозреваемого в приверженности радикальной идеологии. Основанием для проведения служебного расследования стали публикации в социальных сетях и региональных средствах массовой информации.

Согласно распространенным данным, молодой человек не только придерживается экстремистских взглядов, но и может быть причастен к противоправным действиям. В сообщениях утверждается, что он поддерживает деятельность запрещенной террористической организации.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию на особый контроль. Руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому поручено подготовить детальный доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего и проверяют достоверность поступившей информации. Результаты процессуальной проверки будут направлены руководству следственного комитета.