СК проводит проверку в отношении казанца с радикальными взглядами

news_top_970_100
Город
30 ноября 2025  11:42

Следственный комитет России начал процессуальную проверку в отношении жителя Казани, подозреваемого в приверженности радикальной идеологии. Основанием для проведения служебного расследования стали публикации в социальных сетях и региональных средствах массовой информации.

Согласно распространенным данным, молодой человек не только придерживается экстремистских взглядов, но и может быть причастен к противоправным действиям. В сообщениях утверждается, что он поддерживает деятельность запрещенной террористической организации.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию на особый контроль. Руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому поручено подготовить детальный доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего и проверяют достоверность поступившей информации. Результаты процессуальной проверки будут направлены руководству следственного комитета.

news_right_column_240_400
Новости
Минобороны РФ отчиталось о сбитом над Татарстаном БПЛА
На вывоз мусора в Казани в 2026 году направят 1,3 млрд рублей
СК проводит проверку в отношении казанца с радикальными взглядами
В Татарстане 22 пары получили по 100 тысяч рублей на свадьбу
В Татарстане вновь объявлен режим «Беспилотная опасность»
Что обезопасит пешеходов на дорогах Татарстана
Что обезопасит пешеходов на дорогах Татарстана
Республика Татарстан вошла в тройку регионов с самой низкой бедностью в России
Казанская телебашня получит праздничное освещение в честь Дня матери