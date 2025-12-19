В РТ разрабатывают законопроект для борьбы с безнадзорными животными после череды нападений

Власти Татарстана готовят новый закон, направленный на усиление мер реагирования на проблему безнадзорных животных. Разработка документа инициирована на фоне серии трагических инцидентов с участием собак, всколыхнувших общественность.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Ильшат Гиниятуллин, законопроект призван расширить полномочия правительства республики. В частности, он позволит вводить на отдельных территориях режим экстренной ситуации и устанавливать новые критерии для содержания животных в приютах. Предполагается, что эвтаназия может быть применена к небольшому проценту — около 5% — агрессивных особей, для которых не найдётся хозяев или места в приюте.

По словам Гиниятуллина, действующая федеральная система ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) не справляется с регулированием численности бездомных животных. Сейчас в республике насчитывается более 20 тысяч таких особей. Массовое уничтожение законодательно запрещено, поэтому животных, не проявляющих агрессию, после стерилизации и прививок возвращают в среду обитания.

Необходимость принятия новых мер подчеркнула недавняя трагедия в Зеленодольске, где от укусов стаи собак скончалась 9-летняя девочка. Ранее похожие случаи со смертельным исходом были зафиксированы в посёлке Самосырово и Нижнекамском районе. Власти отмечают, что разрабатываемый документ направлен на предотвращение подобных инцидентов в будущем.