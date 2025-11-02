Скончался бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев

На 92-м году жизни ушел из жизни Иван Лаптев — выдающийся журналист и общественный деятель, возглавлявший редакцию газеты «Известия» с 1984 по 1990 год. О кончине сообщила супруга покойного Татьяна Лаптева.

Иван Дмитриевич прошел значительный профессиональный путь — от корреспондента до руководителя ведущих изданий страны. Он работал в «Советской России», журнале «Коммунист», занимал пост заместителя главного редактора «Правды».

Важной вехой в его карьере стала государственная служба. В 1990-1991 годах Лаптев возглавлял Совет Союза Верховного Совета СССР, а в августе 1991 года под его председательством было принято историческое постановление о незаконности отстранения Михаила Горбачева от президентских полномочий. Позже, с 1995 по 1999 год, он руководил Государственным комитетом РФ по печати.