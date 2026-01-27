Случаев ОРВИ и гриппа в Татарстане становится меньше

Республика
27 января 2026  12:17
Автор:
Елизавета Черкина

В Татарстане ситуация с сезонными простудами стабильна, и уровень заболеваемости продолжает снижаться. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по РТ. На четвертой неделе этого года в республике зарегистрировали 11 276 случаев ОРВИ и гриппа. Это почти на 12% меньше, чем неделей ранее, и на 39% ниже эпидемического порога. Среди всех лабораторно подтверждённых вирусов грипп сейчас составляет чуть больше половины случаев, и по-прежнему преобладает грипп типа А. Заболеваемость COVID-19 также снизилась и сейчас почти на 40% ниже, чем в этот же период прошлого года.

Врачи напоминают о простых, но эффективных мерах профилактики. При кашле и чихании следует прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой или сгибом локтя, регулярно мыть руки с мылом, соблюдать дистанцию в общественных местах и вести здоровый образ жизни. В местах скопления людей полезно использовать медицинскую маску.
Самое главное — не заниматься самолечением. При первых признаках болезни, таких как температура, кашель или слабость, нужно сразу обращаться за медицинской помощью.

