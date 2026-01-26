Служба без перевода: контрактникам в войсках БПЛА гарантируют стабильность

В Татарстане официально подтвердили важную гарантию для желающих служить по контракту в современных Войсках беспилотных систем (ВБС). Как заявил офицер пункта отбора в Казани Егор Горячев, военнослужащие, подписавшие контракт, будут служить только в этом высокотехнологичном роде войск.

«Подписавшие контракт будут проходить военную службу только в войсках беспилотных систем. Их запрещено направлять на другие должности и в другие подразделения», — подчеркнул Горячев. Это правило призвано обеспечить стабильность и дать возможность солдатам и офицерам полностью сосредоточиться на освоении и применении сложной техники.

Войска беспилотных систем были созданы в ноябре 2025 года для централизованного управления всеми видами беспилотной техники — от авиационных комплексов («Герани») и наземных дронов («Странник») до морских безэкипажных катеров. Минимальный срок контракта составляет один год, причем он не продлевается автоматически. Обучение будущих операторов длится не менее двух месяцев в учебных центрах соседних с Татарстаном регионов.

По словам специалистов, у кандидатов с опытом компьютерных игр есть преимущество благодаря развитой мелкой моторике и привычке к сложным интерфейсам. С 1 января 2026 года в Татарстане для контрактников действует повышенная единовременная выплата в размере 2,9 млн рублей — это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. Сумма складывается из 2,5 млн рублей из бюджета республики и 400 тысяч рублей от Министерства обороны РФ.

Для жителей Татарстана, желающих служить в ВБС, работает специальная горячая линия: нужно набрать номер 117 и нажать клавишу 4. Предварительно подходящих кандидатов свяжут с офицером пункта отбора для дальнейшей консультации.

Подробную информацию о службе, льготах и поддержке можно найти на сайте heroes-tatarstan.ru, а также обратившись в пункт отбора в Казани по адресу: ул. Аэропортовская, 1/40, тел. (843) 221-44-52. Жителям других регионов доступны номера 8-800-222-59-00 и 117.