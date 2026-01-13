Смотровая площадка у Центра семьи «Казан» приняла за праздники почти 21 тысячу гостей

Смотровая площадка, расположенная у Центра семьи «Казан», стала одной из самых популярных локаций в столице Татарстана во время новогодних каникул. По данным Дирекции парков и скверов, с 31 декабря по 11 января её посетили 20 906 человек.

Горожане и туристы ежедневно с 10 утра до 8 вечера поднимались на высоту 32 метра, чтобы полюбоваться панорамой зимней Казани. Вчера площадка была закрыта на сезонный перерыв до весны.

Напомним, что праздничная программа «Зима в Казани» в этом году включала в себя более 500 различных мероприятий по всему городу.