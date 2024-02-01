Снег все еще мешает казанцам

Очередное аппаратное совещание в мэрии Казани в понедельник и на этот раз не обошлось без обсуждения последствий снегопада. Причем все доклады чиновников исполкома и глав всех районов проходили примерно по одной и той же схеме: сначала лирическое вступление про рекордное количество выпавшего снега и небывалый героизм дорожных рабочих, затем отчет о количестве вывезенного снега, задействованных единиц техники и работников, а в конце жалоба на трудности, мешающие выполнению служебного долга.

Неравнодушным горожанам - поощрение?

К примеру, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов поделился: «В период снегопада ежесуточный вывоз снега был увеличен в два раза, на снегоплавильные станции и сухие свалки за все время уборки вывезли 140 тысяч тонн снега. Круглосуточно на территории районов работали более 310 дорожных рабочих и 425 единиц основной и еще 200 арендованной техники». В общем, боролись со снегом всем миром. Но почему-то до сих пор не победили.

А глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Фанис Нурмухаметов отметил, что в период действия плана «Буран» с районных улиц и дворов вывезли более 80 тысяч тонн снега, в уборке было задействовано 250 единиц техники. Ежедневно (до понедельника, 29 января) в районах очищали до 350 дворов и 50 скатных кровель. Из приведенных цифр выходит, что на сегодня все дворы этих районов очищены. А с этим утверждением корреспондент «Казанских ведомостей» бы поспорил, поскольку ежедневно ходит мимо дворов Ново-Савиновского района.

Все выступавшие отмечали, что УК и дорожным службам очень помогли местные жители. Дело дошло до того, что мэр Казани Ильсур Метшин предложил как-то поощрить неравнодушных казанцев. «У нас есть плата за содержание придомовых территорий. Будет справедливо не взимать эти средства в течение этой недели у жителей тех дворов, где горожане сами активно расчищали снег», - в частности, сказал он. Предложение более чем своевременное. Вот только во сколько обойдется УК такая щедрость? По личному наблюдению корреспондента, практически в каждом дворе очищали дорожки и откапывали машины минимум по три человека. А вот дворников с лопатой за всю прошлую неделю он повстречал считанные единицы. По-хорошему, весь город (за исключением элитных районов, в которых цена «однушки» начинается от 10 млн рублей и где дворники действительно работали на совесть, не покладая рук) надо избавить от платы за жилищные услуги за одну неделю.

Неоднократно в выступлениях чиновников подчеркивалось, что дороги около объектов социальной инфраструктуры находятся в приоритете при расчистке. Однако опрос жителей разных районов Казани показал журналисту, что у некоторых поликлиник, больниц, школ и детсадов под ногами и колесами наблюдается снежная каша. О серьезных проблемах сигнализируют и наши читатели из Авиастроительного района, с Кварталов, из Азино и Горок - самых густонаселенных спальных районов Казани.

И снова о припаркованных машинах

Конкретный пример - детская поликлиника №7 на пр. Ямашева, 48 и рядом расположенная детская стоматология (пр. Ямашева, 52). Подъехать к этим учреждениям проблематично. Да что там подъехать, даже подойти! Приходится протискиваться по узким тропам меж сугробов размером с Килиманджаро. В ответ на жалобы жителей местная УК кивает на районную администрацию. Мол, это зона ответственности города. Но проблема от этого не решается до сих пор.

В чем же причины столь неспешной уборки города от снега? Главы районов назвали две основные. «Качественной уборке снега в дневное время мешает транспортный трафик, а в ночное - припаркованные машины. Просим жителей отнестись с пониманием к временным ограничениям», - обратился к горожанам глава Вахитовского и Приволжского районов. И ему вторили его коллеги.

Безусловно, стоящие на проезжей части машины сильно замедляют процесс уборки, с этим никто не спорит. Но задумаемся, а почему вдруг на улицах внезапно появилось такое количество оставленных автомобилей? Может, их владельцам попросту некуда их приткнуть? Если УК начнут как-то более оперативно расчищать внутридворовые территории (плюс стихийные и организованные парковки возле домов), то проблема решится побыстрее.

Вторая причина, на которую любят ссылаться как в исполкоме, так и в районных администрациях, - крайне ограниченное количество техники и рабочей силы. И с этим тоже надо согласиться.

Понятное дело - в сердце города, например, на Кремлевской, дороги очищены буквально до асфальта. Хотя здесь не ходит ни один маршрут общественного транспорта, нет социальных учреждений. Зато спецтехники много. Между тем, к примеру, в Соцгороде трудно элементарно добраться до ближайшего магазина. Может, хотя бы частично перераспределить имеющиеся у города ресурсы в плане техники и работников, чтобы все районы Казани дружно освободить от снежного плена до конца недели?