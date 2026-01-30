Снегопады в Татарстане в ближайшие дни продолжатся

Погодные условия уже в среду заметно ухудшились: на большей части территории прошел снег, ночью местами сильный, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на Гидрометцентр РТ.

В ближайшие дни в большинстве районов республики прогнозируются значительные осадки, местами сильный ветер и метели с существенным ухудшением видимости, возможны гололедные явления. Ожидаются резкие колебания температурного фона. Возможен сход снега и льда с крыш зданий и других наклонных поверхностей.

Так, в выходные дни, 31 января и 1 февраля, на территории Татарстана также ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах возможны метели и сильный ветер. Ночные температуры составят 7 - 13 градусов мороза, в северных и западных районах до 18 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до 3 - 10 градусов ниже нуля, на севере и западе - до минус 13 - 15 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 2 февраля, снегопады сохранятся.