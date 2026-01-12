Снегоплавильные пункты Казани приняли за праздники 144 тысячи тонн снега

Казанские снегоплавильные пункты переработали большой объем снега за новогодние каникулы. С 1 по 11 января на специальные станции поступило 144 285 тонн снежной массы. Это почти в три раза больше, чем за тот же период годом ранее, когда было принято около 34,5 тысяч тонн.

Лидером по нагрузке стала станция на улице Несмелова. Ее суточная выработка неоднократно превышала плановые показатели. Так, 6 января только на этот пункт завезли 3 170 тонн снега.

По словам специалистов, весь комплекс из восьми станций работал в эти дни круглосуточно и без сбоев. Активный сезон начался еще 10 декабря, и за это время удалось переработать уже более 250 тысяч тонн снега. Процесс ускорился благодаря полной цифровизации учета: с 2025 года на пунктах отказались от бумажных документов, перейдя на автоматизированную систему допуска и контроля техники.