СНТ, кооперативы и фермеры РТ переходят на электронную регистрацию недвижимости

С 1 января 2026 года в России вступило в силу новое правило для отдельных категорий юридических лиц. Теперь в обязательном электронном порядке должны подавать документы на регистрацию прав и кадастровый учёт садоводческие и огороднические товарищества (СНТ и ОНТ), гаражные кооперативы, жилищные кооперативы, товарищества собственников жилья (ТСЖ), а также крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся юрлицами.

Этот шаг стал продолжением процесса цифровизации Росреестра. Напомним, что с 1 марта 2025 года такая же обязанность действует для всех юридических лиц, включая застройщиков и банки.

Как пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова, переход на электронный документооборот значительно ускоряет процедуры, повышает их прозрачность и безопасность, так как цифровые документы защищены от подделки.

Представители Союза садоводов Республики Татарстан поддержали нововведение, отметив, что оно избавляет от необходимости тратить время на поездки и очереди. Все документы можно подать онлайн, отслеживать статус заявки и быстро получать результат. При этом председатель правления Союза Илья Слесарский добавил, что переход требует от председателей СНТ новых навыков, и организация готова проводить необходимое обучение для своих членов.