Соборная мечеть стала достопримечательностью города Иваново

Визит в Иваново состоялся в рамках XII евразийского научно-краеведческого форума «Татары Волго-Уральского региона: история и современность», организованного комитетом по работе с татарскими краеведами исполкома Всемирного конгресса татар.

Соборная мечеть - украшение города Иваново

Соборная мечеть - единственный мусульманский храм в Иваново. Она была построена в 2003 году. Красивое здание из красного кирпича с 16-гранным куполом и минаретами сразу стало одной из городских достопримечательностей.

Когда мы подходили к мечети, кто-то вспомнил строки из стихотворения писательницы Нелли Искандеровой, которое так и называется: «В мечети»:

Как неведомые ракеты,

Как космические корабли,

В небеса глядят минареты,

Оторваться стремясь от земли.

Нас гостеприимно встретили представители татарской общины Иваново, руководитель национально-культурной автономии татар и духовного управления мусульман Ивановской области муфтий Фярит Ляпин. Именно благодаря его усилиям в городе была построена соборная мечеть. Здесь два молельных зала: на первом этаже - для мужчин, на втором - для женщин. Во время традиционных пятничных богослужений мечеть может вместить до 650 верующих.

Председатель ДУМ Ивановской области Фярит Ляпин показал гостям строящийся мусульманский культурный центр

Рядом с соборной мечетью возводится здание мусульманского культурного центра. Оно тоже из красного кирпича и составит с мечетью гармоничный архитектурный комплекс. Муфтий провел для участников форума экскурсию по строящемуся зданию. Фярит Усманович рассказал, что на четырех этажах здания общей площадью более 2 тысяч квадратных метров разместятся молельные помещения, классы для изучения фарси, татарского, русского, арабского, английского языков, основ национальных культур, помещения для проведения встреч. Уже разработана концепция музея, который откроется в центре. Музей будет рассказывать историю степных народов, живших на этой земле. Также в центре планируют открыть халяльное кафе.

В женском молельном зале Ивановской соборной мечети

Напомним, XII евразийский научно-краеведческий форум «Татары Волго-Уральского региона: история и современность» стартовал в Ярославле. После краеведческий десант побывал в Иваново, Костроме, Касимове (Рязанская область), татарских селах Большое Рыбушкино, Уразовка, Медяны Краснооктябрьского района Нижегородской области и Кайбицком районе Республики Татарстан.