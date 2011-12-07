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С 1 февраля в России повысились социальные выплаты

В феврале проводится традиционная индексация социальных выплат. Было объявлено, что в этом году выплаты будут увеличены на 3,7%. Но повышение будет более значительным - 4,9 %.

По информации пресс-службы Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, повышение коснется 327 791 жителя нашей республики. Получателями ежемесячных денежных выплат являются инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие категорий граждан.

Размер индексации определен, исходя из уровня инфляции за 2020 год.

Кроме этого, на 4,9% проиндексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг - соцпакет. По закону он положен всем, кто получает ЕДВ, и предоставляется услугами либо деньгами. Теперь стоимость набора составляет 1 211,66 рубля в месяц.

КВ
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