С 1 февраля в России повысились социальные выплаты

По информации пресс-службы Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, повышение коснется 327 791 жителя нашей республики. Получателями ежемесячных денежных выплат являются инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие категорий граждан.

Размер индексации определен, исходя из уровня инфляции за 2020 год.

Кроме этого, на 4,9% проиндексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг - соцпакет. По закону он положен всем, кто получает ЕДВ, и предоставляется услугами либо деньгами. Теперь стоимость набора составляет 1 211,66 рубля в месяц.