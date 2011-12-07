Специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани пояснили, что с 1 января 2021 года размер материнского капитала проиндексирован на 3,7%. Индексируются только неиспользованные суммы материнского (семейного) капитала.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 8 декабря 2020 года №385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала с 1 января 2021 года проиндексирован на 3,7% и составляет 483881,83 рубля.

Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка с 01.01.2020 года, составляет 483881,83 рубля.

Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникало, составляет в 2021 году 639431,83 рубля.

Через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг можно получить информацию об актуальном размере остатка средств материнского капитала с учетом прошедших индексаций.