Когда можно получить 24 тысячи рублей по программе софинансирования?

Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, начиная с 2016 года получать удвоенную выплату пенсионеры-участники программы могут только один раз в 5 лет. Если средства уже получены в прошлом году, то получить следующую выплату можно будет только в 2022 году.